Doç.Dr. Sertan Göktaş Kayseri'de ilk kez göz tansiyonunu dikişsiz ameliyatla tedavi etti

Bir ay önce glokom tanısı konulan 73 yaşındaki Musa Ceylan Kayseri'de ilk defa uygulanan dikişsiz ameliyat yöntemiyle göz tansiyonu hastalığından kurtuldu. Laser Göz Hastanesi'nde Doç. Dr. Sertan Göktaş tarafından ameliyat edilen Ceylan, “ bir gün sonra tamamen sağlığıma kavuştum, haplardan da ağrıdan da kurtuldum” dedi.

Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiği belirtilen Musa Ceylan'a ( 73) glokom hastalığı teşhisi konuldu. Gerekli ön tetkikler yapıldıktan sonra Lazer Göz Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Sertan Göktaş tarafından Kayseri'de ilk defa ve Türkiye'de ender olarak uygulanan “dikişsiz yöntemle” ameliyat edildi.

Musa Ceylan ameliyattan sonra yaptığı açıklamada, “Çok şükür sağlığıma kavuştum. Hiçbir ağrı ve sızım kalmadı. Göz tansiyonundan da, haplardan da kurtuldum, tüm göz tansiyonu (glokom) hastalarına tavsiye ederim. Dikişsiz ve başarılı bir operasyon sonucu bunca zamandır çektiğim ağrılardan ve kullandığım haplardan da kurtuldum. “ dedi.

Bir ay içinde ikinci hastaya uygulanan dikişsiz ameliyat yöntemi ile hastaların 24 saat içinde sağlıklı bir şekilde gözünü kullanmaya başladığını kaydeden Doç.Dr. Sertan Göktaş, “Uyguladığımız GATT yöntemi ile iki hastamız da sağlığına kavuştu ve çok iyiler. Ağrı ve sızıları da kalmadı. Glokom hastaları için geliştirilmiş GATT cerrahi müdahale yöntemi sonrasında hastaların göz tansiyonu ilaç kullanmadan normal değerlere indi. Glokom geri dönüşümsüz görme kaybının en sık nedenlerinden biridir. Glokom tedavisinde tedavi için öncelikle ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Fakat zamanla bu ilaç tedavileriyle göz tansiyonun kontrolü sağlanmakta yetersiz kalmakta ve göz tansiyonu hasta için uygun seviyelere düşmemektedir. Bazı hastalar ise iki veya üç ilaç kullanmak zorunda kalmakta bu da hastanın tedaviye olan uyumunu azaltmaktadır. Böyle durumlarda uygulanacak tedavi yöntemi çoğunlukla ameliyattır. Bu ameliyat gözün dış kısmından değil iç kısmından yapıldığı için, herhangi bir dikiş konulması gerekmez. Gatt cerrahisi ile etkili göz içi basıncı düşüşü sağlanmaktadır. Aynı zamanda diğer glokom ameliyatlarından farkı, komplikasyon oranı düşüktür” dedi.