Türkiye'nin önemli doğal harikalarından biri olan ve 'Türkiye'nin Niagara'sı olarak bilinen Kapuzbaşı Takım Şelalelerini ziyaret edenler hayranlıklarını gizleyemiyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci şelalesi konumunda olan Kapuzbaşı Takım Şelalelerine ziyaretçi akını devam ediyor. Mersin'den arkadaşları ile birlikte Kapuzbaşı'na gelen Tahsin Oyman " Mersin'den geliyoruz bir grup arkadaşla ilk defa geliyoruz böyle bir yere ama gerçekten doğa burada konuşuyor desem yalan olmaz. Yani bu kadar dağın arasından arka taraftaki su bir şekilde çıkacaktı zaten, belli noktalarda çıkmış harika bir görüntü var su sesi zaten muhteşem insanı dinlendiren bir ses gerçekten çok hoş." dedi.

Ziyaretçilerden Yavuz Kulbaklı ise, "Yahyalı Kapuzbaşı şelalelerine hepinizi bekliyoruz bu güzel doğa harikasını birde siz yaşayın. Cennetten bir bahçe görmek istiyorsanız sizleri buraya bekliyoruz, bu doğa harikasını yaşamalısınız" diyerek duygularını anlattı.

Kapuzbaşı köyü sakinlerinden Bayram Harun " Ülkemi ve köyümü çok seviyorum Allah'ıma her zaman için hamdediyorum. Para da pul da fazla gözüm yok karnım ekmeğe doyduğu sürece Allah'ıma şükür diyorum. Allah'ım kimseyi vatansız bırakmasın. Burada gözleme yapıyoruz bu sezon da bitti şükür Allah'ımıza" diye konuştu.