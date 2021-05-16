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Doğa harikası Küçükkünye mahallesinde kartpostallık görüntüler

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Küçükkünye Mahallesi’nin doğa harikası manzarasında bahar mevsiminde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Küçükkünye Mahallesi'nin doğa harikası manzarasında bahar mevsiminde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Develi ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükkünye Mahallesi, bahar mevsiminin gelişi ile birlikte ortaya çıkan görüntüler doğa fotoğrafçılığı yapanların ilgi odağı oldu.


Dağın arasından çıkan suların oluşturduğu şelale ve vadi içerisinde oluşan renk tonları, bölgeyi ziyaret edenleri hayretler içinde bırakıyor. Bölge ilkbahar ve yaz aylarında hem doğa fotoğrafçılarının hem de piknikçilerin en gözde mekanları arasında bulunuyor.

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