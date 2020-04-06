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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden güvercinlere yem desteği

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvercinlere yem desteği yapıldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkamazken, sokak hayvanları da yem bulma konusunda sıkıntı çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının bu dönemden fazla etkilenmemeleri için yem desteği yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan güvercinler için 100 kilo buğday şehrin çeşitli noktalarına bırakıldı.

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