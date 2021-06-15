Doğa Yürüyüşünün 12.'si yapıldı

Bünyan Dostları Derneğince Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapılan Anneler Günü Doğa Yürüyüşü; Covid-19 Salgını sebebi ile Haziran ayında yapıldı.

Her yıl Mayıs ayında Anneler günü kutlamaları çerçevesinde yapılan doğa yürüyüşünün bu sene 12. si yapıldı. Geleneksel 12. Bünyan Dostları Anneler Günü Doğa Yürüyüşü yaklaşık 50 doğaseverin katılımı ile Bünyan ilçesinde yapıldı. Doğa yürüyüşü ile ilgili açıklama yapan Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim; "Geleneksel olarak her yıl mayıs ayında yapmış olduğumuz etkinliğimizi Covid-19 Salgını sebebi ile mayıs ayında yapamadık. Ancak salgın tedbirlerine uyarak bu hafta sonu tedbirlere uyarak yaklaşık 50 doğa sever ile yaptık. Geleneksel etkinliğimize Yeşil Doğa grubu ile birlikte dernek üyelerimizde iştirak ettiler. Bünyan Kayaaltı mevkiinde başlayan, Gergeme, Kayabaşı, Aşağı Havuz ile devam eden etkinliğimiz Pınarbaşı Mesire alanında sona ermiştir. Yaklaşık 14 Km süren doğa yürüyüşünde tüm arkadaşlarımızın doğayı özlediğini bir kez daha gördük. Etkinliklerimiz salgın tedbirlerine uyarak yapılmaya devam edecektir" dedi.

Bünyan Dostları Derneği Bünyan ve Kayseri'yi tanıtmak için faaliyetler yapan bir dernek olarak biliniyor.