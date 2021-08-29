Doğan Alemdar Kayserispor için veda mesajı yayınladı

Yukatel Kayserispor'dan Fransa'nın Rennes takımına transfer olan kaleci Doğan Alemdar veda mesajı yayınladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'dan Fransa'nın Rennes takımına transfer olan ve önceki gün yeni takımının formasını giyen kaleci Doğan Alemdar, veda mesajında “Doğduğum büyüdüğüm toprağın yegane kulübü Kayserispor benim futbolda filizlenmeme sebep oldu. Beni genç bir fidan haline getirdi. Ben şimdi büyümek için toprağımdan ayrılsam da köklerim daima burada olacak. Çalışmak, kendimi geliştirmek için; yurt dışında adımı duyurmaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemi şerefle temsil etmeye, en önemlisi bugün Türk Futbolunda Doğan Alemdar'ın var oluşunun en büyük sebebi değerli başkanım Berna Gözbaşı'nın bana verdiği emeklere karşılık olarak ben de kendisini gururlandırmaya, Kayserispor'umun bana verdiği şansı değerlendirerek kariyerimdeki basamakları çıkmaya gidiyorum. Futbol hayatımda üzerimde emeği geçen kulüp çalışanları, kıymetli altyapı hocalarım ve çalışma arkadaşlarıma tek tek canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı da, kaleci Doğan Alemdar'ın bu paylaşımına karşılık olarak “Cansın, inanıyoruz. Türkiye'nin gururu olacaksın” cümlesi ile kendisine karşılık verdi.