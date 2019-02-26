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Doğan Alemdar U-17 Milli takımına davet edildi

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2002 doğumlu genç file bekçisi Doğan Alemdar U-17 Milli takımına davet edildiU-17 Milli Takımı 04-08 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da oynayacağı UEFA Assist Uluslararası Turnuva müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2002 doğumlu genç file bekçisi Doğan Alemdar U-17 Milli takımına davet edildi


U-17 Milli Takımı 04-08 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı UEFA Assist Uluslararası Turnuva müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 28 Şubat 2019 Perşembe günü saat 13.30'da Antalya The Sense De Luxe Otel'de toplanacak. Açıklanan aday kadroya İstikbal Mobilya Kayserispor'un gelecek vaat eden 17 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar kadroya davet edildi. 4 gün sürecek olan turnuvada U1-7 Milli takımı Avustralya, Gine ve Tanzanya takımları ile karşı karşıya gelecek.

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