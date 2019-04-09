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Doğan Alemdar U17 Milli takımına davet edildi

U17 Milli Takımı 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Fransa’da, Fransa U17 Milli takımı ile oynayacağı aday kadrosu açıklandı.

U17 Milli Takımı 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Fransa'da, Fransa U17 Milli takımı ile oynayacağı aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroya İstikbal Mobilya Kayserispor'dan 2002 doğumlu genç kaleci Doğan Alemdar davet edildi.


U17 Milli Takımı 16-18 Nisan 2019 tarihlerinde Fransa'da, Fransa U17 Milli Takımı ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezinde toplanacak. İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısında yetişen ve gelecek vaat eden genç futbolcular arasında yer alan Doğan Alemdar güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

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