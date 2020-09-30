Doğan Alemdar ve Adem Doğan U19 milli takımın aday kadrosuna davet edildi

U19 Milli Takımın 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde Antalya'da Bulgaristan ile oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

U19 Milli Takım aday kadrosuna Hes Kablo Kayserispor'un gelecek vaat eden isimlerinden kaleci Doğan Alemdar ve savunma oyuncusu Adem Doğan davet edildi. İki genç isim daha öncede U19 Milli takımda görev yaptı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 12.00'de Antalya Titanic Deluxe Belek Otel'de toplanacak. U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan hazırlık maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Fatih Kızılkaya (Ankaraspor), Şefik Abalı (FC Wacker), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kalafat (Giresunspor), Adem Doğan (Hes Kablo Kayserispor), Halil Duman (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Talha Gürsu Gür (OH Leuven Res.), Atakan Gündüz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Oğuzhan Akgün (Altınordu), Doğukan Efe (Ankaraspor), Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar), Efe Binici (Göztepe A.Ş.), Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Taha Tunç (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Burak İnce (Altınordu), Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-Tav Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Ali Yavuz Kol (Galatasaray A.Ş.)