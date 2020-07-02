Doğan Alemdar'a milli davet

U19 Milli Takımının 02-08 Eylül 2020 Eylül 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

U19 Milli Takım aday kadrosuna İstikbal Mobilya Kayserispor'un gelecek vaat eden isimlerinden kaleci Doğan Alemdar davet edildi. Daha önce U17 ve U18 Milli Takım kampına davet edilen Doğan Alemdar, gösterdiği başarılı performansların ardından U19Milli Takım aday kadrosuna davet edilmenin sevincini yaşıyor. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. U19 Milli Takımımız, Elit Tur'da Hırvatistan, Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek. Maçların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu FK), Arda Akbulut (Trabzonspor A.Ş.), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor)

Defans: Ravil Tagir (Altınordu), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Halil Duman (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Kalafat (Beşiktaş A.Ş.), Yusuf Can Esendemir (Niğde Anadolu FK), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe A.Ş.), Atakan Gündüz (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK), Veysel Karani Ünal (Giresunspor), Emre Yıldız (Beşiktaş A.Ş.), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş A.Ş.), Doğukan Efe (Osmanlıspor FK), İlkay İşler (Beşiktaş A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Süer (Galatasaray A.Ş.), Taha Tunç (Trabzonspor A.Ş.), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Efe Binici (Göztepe A.Ş.)

Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Eren Sami Dinkci (Werder Bremen), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir FK)