Doğan: "Konut sektörü, Türkiye'de ekonominin lokomotif sektörü durumundadır"

İBF Doğan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Doğan, konut sektörünün Türkiye'de ekonominin lokomotif sektörü olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de ev sahipliği oranlarının yükseltilmesi için alım gücünün de yükseltilmesi gerekiyor" dedi.

1977 yılından bu yana sektörün önde gelen firmalarından olan İBF Doğan İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Doğan, "İnşaatın temel yapı taşı olan kalıp sektöründe 1977 yılında başlattığımız çalışmalara, daha sonra yaş sıralamasına göre kardeşlerin de katılımı ile genişleyen çalışmalarımızı verimli ve kurumsal hale dönüştürmek amacıyla 2001 yılında İBF Doğan İnşaat Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi müteahhitlik firması olarak kurulmuş ve faaliyetlerinin başlangıcından bu yana büyük çaplı birçok başarılı proje ile adını duyurmuştur. Firmamız kurulduğundan itibaren Türkiye'nin en güzide bölgelerinde öncü ve örnek nitelikte, kaliteli ve yenilikçi birçok projeye imzasını atmıştır. Sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri yakından takip eden firmamız, büyük mühendislik projelerini 'iyi bir fikir' sloganıyla hayata geçirmeye devam etmektedir. Öncelikle konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere, malzeme, işçilik, proje kalitesi, güvenlik, konfor, doğru fiyat güvencesi ile 'iyi bir fikir' sunuyoruz. Arsa sahiplerine, uygun süre, güvenli ve itibarlı projeler ile doğru fiyat sunuyoruz. İmalat yaptığımız çevreye saygılı, koruyucu, sosyal fayda ağırlıklı projeleri uyguluyoruz. Çalışanlarımız, güvenlik önlemleri alınmış, sağlıklı ve huzurlu çalışma ortamında çalışarak mutlu üretmelerini sağlıyoruz. Çözüm ortaklarımız ile güvene dayalı, her türlü iktisadi değerlerimizi paylaşarak kaliteli malzemelerle uygun ve farklı taleplere sürdürülebilir standartlarda üretimler yapıyoruz. Hedef kitlemiz, Kayseri'de yaşamayı ve Kayseri'de yatırım yapmayı düşünen tüm talep sahipleridir. Amacımız toplam kaliteye sahip konutları en uygun fiyata sunmaktır. Bu nedenle; projelerimizi hazırlarken ve çalışırken gerek bölge insanlarını gerek bölgeye yeni taşınacak olan insanların tamamının taleplerine doğru cevap verecek şekilde, kaliteden ve konfordan asla ödün vermeden, yüksek metrekare ve yüksek kalite ile donatılmış farklı kullanım özellikleri ve farklı fiyat düzeyleri ile yaşam alanları üretmekteyiz. Şehir dışı projelerimiz haricinde, Kayseri'de 8 farklı bölgede 17 yeni proje ile talep sahiplerimizin ihtiyaçlarına eksiksiz ve zamanında teslimlerle kesintisiz cevap veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konut sektörü, Türkiye'de ekonominin lokomotif sektörü durumundadır"

Doğan, konut sektörünün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyleyerek, "Konut sektörü, Türkiye'de ekonominin lokomotif sektörü durumundadır. Konut ve inşaat sektörüne yapılan yatırım harcamaları toplum refahının da göstergesi niteliğindedir. 2020 yılının ilk aylarında konut fiyatları enflasyon karşısında gerilemişti. Ardından pandemiyle birlikte Türkiye'de 'pandemi desteği' adı altında konut kredisi faizlerinde indirime gidildi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen binlerce insanımız 2020 yılı yazında ev sahibi oldu. Satış değerlerinin 2018 ve 2019 döneminde gösterdiği düşüş eğiliminin ardından 2020 yılında Türkiye'de 1,5 milyona yaklaşan satış sayısı ile son yedi yılın konut satış rekoru kırıldı. Aynı dönemde İBF İnşaat olarak bizlerde 400 daire gibi bir teslimle sektöre ciddi manada bir destek vermiş olduk. Konut sahibi olmanın doğru ya da yanlış zamanı yok. Ülkemizde ilerleyen dönemlerde kiracı olmak hiç olmadığı kadar zor hale gelecek. Kiralık ev bulmak bugün dahi çok zor. Kira fiyatlarındaki artış, enflasyon artışından çok daha fazla olacak gibi görünüyor. Bu durum göz önüne alındığında konuta yatırım yapan bireylerin uzun vadede kazançlı çıkacağı apaçık ortada desek yeridir. Yani konuta yatırım yapmak için geç mi kaldık diye düşünenlere, İBF inşaat olarak "geç kalmadınız, konuta yatırım kazandırmaya devam ediyor" diyoruz. Altın fiyatlarında, döviz kurlarında dönem dönem yükselişler olmakta. Fakat uzun vadede düşünüldüğünde konuta yapılan yatırımın 'karlılık' açısından büyük önem taşıdığını, diğer bütün yatırım argümanlarını geride bıraktığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de ev sahipliği oranlarının yükseltilmesi için alım gücünün de yükseltilmesi gerekiyor" diyen İsmet Doğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de 10 yıla varan sürelerle konut kredileri veriliyor. Konut kredisi kullanacak bir kişinin 120 ay vadede 500 bin TL için aylık 7 bin 138 TL ödeme yapması gerekiyor. Bu durumda bugün ki ekonomik koşullarda bu sürelerin az, oranların ise yüksek kaldığı gerçeğini atlamamamız gerekiyor. Biz İBF inşaat olarak konut sahibi olmak isteyenlere yardımcı olabilmek adına, daha öncelerinde de olduğu gibi peşinat miktarına bağlı kişiye özel elden ödeme imkanlarını devam ettiriyoruz. Kredi kullanamayacak ve/veya kullanmak istemeyen insanlarımıza İBF inşaatın bu sisteminden yararlanmaya davet ediyoruz. Kayseri, çok özel bir kent. Arazi olarak, imar olarak şanslıyız diyebiliriz. Büyük ve değerli projeler; işin ehli, mesleğine hâkim bireyler ile ortaya çıkar. Bizde geride bıraktığımız 44 yıllık tecrübemizle alanında uzman dinamik ve vizyon sahibi ekibimizle büyük projelere imza atmaya devam ediyoruz. 2022 Türkiye İstatistik Kurumunun verilere baktığımızda Kayseri'de 2022 Nisan ayı verilerine göre toplam 2 bin 276 adet konut satışı gerçekleştiğini görüyoruz. 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla Kayseri ilinde toplam konut satışları 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 8,85, yılın ilk dört ayı toplamına bakıldığında ise yüzde 11,25 artmış olduğu gözlenmektedir. Benzer taleplerin devam etmesi durumda ise Kayseri özelinde 2022 yılı konut satışları son 10 yılın satış rekorunu kırabilecek gibi görünüyor."