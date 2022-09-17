Doğukan Çevik, Çorluspor'da

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta yer alan Çorluspor 1947, Talasgücü Belediyespor'dan stoper Doğukan Çevik'i kadrosuna kattı. 2021-2022 sezonunda Talasgücü Belediyespor forması giyen başarılı oyuncu yeni sezonda yeniden anlaşma sağlamasının ardından gelen teklif sonrası sarı lacivertli takımdan ayrılarak Çorluspor 1947 ile anlaştı. Yeni takımı ile sözleşme imzalayan Doğukan Çevik takımla çalışmalara başladı. Geçen sezon Talasgücü Belediyespor forması ile 18 maçta forma giyen Doğukan, 2 gol kaydetti.

Çorluspor 1947 Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz sezonu Talasgücü Belediyespor ile şampiyon olarak tamamlayan başarılı stoper Doğukan Çevik ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza Çorluspor 1947 forması altında başarılar dileriz” denildi.