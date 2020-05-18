İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğuma hava ambulansı ile yetişti

Kayseri’de 35 yaşındaki kadın, hava ambulansı ile doğuma yetiştirildi.

Kayseri'de 35 yaşındaki kadın, hava ambulansı ile doğuma yetiştirildi.


Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Sarız ilçesinde doğum sancıları başlayan 35 yaşındaki Fatma A. için merkezden hava ambulansı talep edildi. Sarız ilçesindeki pistin uygun olmaması nedeniyle hasta Pınarbaşı ilçesine getirildi. Kayseri'den havalanan hava ambulansı, Fatma A.'yı Pınarbaşı ilçesinden alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kısa sürede ulaştırdı.


Doğuma alınan Fatma A., sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.