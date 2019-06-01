Doğuştan Kataraktlı Romanyalı Hasta Şifayı Kayseri'de Buldu

Romanya Bükreş'te doğuştan katarakt ameliyatı sonrası gözlerinde kayma olan hasta aradığı şifayı Kayseri'de buldu.

Kayseri DOKTORÖZ GÖZ ve Cerrahi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre doğuştan katarakt sonrası gözünde ciddi sorunlar nedeniyle görme sıkıntısı çeken Cemo Y.'ın her iki gözünde uzun yıllardır sorun olduğu belirlendi. Daha önce tedavi gören hastalar yolu ile DOKTORÖZ GÖZ ve Cerrahi Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış'a ulaşan hasta aradığı umudu ve tedaviyi Kayseri'de buldu.

Hastalarına tek seansta yaptıkları ameliyat ile ameliyatların başarılı şekilde tamamlandığını ifade eden Özkırış, şu bilgileri verdi: “Hastamızın gözünde yapışıklık, göz içi lenste kayma ve şaşılık gibi sorunlar vardı, lokal anestezi altında ameliyata alındı. Gözüne yaptığımız operasyon sırasında tek bir seansta gözdeki probleme müdahale etmiş olduk. Operasyon yaklaşık 45 dakika sürdü. Hastamız, artık sağlıklı ve mutlu bir şekilde ülkesi Romanya'ya döndü''

Gözündeki sorunlardan kurtularak sağlığına kavuşan hastanın ailesi de her gün kendilerini üzen bu durumdan kurtulmasına vesile olan Prof. Dr. Abdullah Özkırış ve DOKTORÖZ GÖZ ve Cerrahi hastanesi yetkililerine teşekkür etti.