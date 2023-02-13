Doktor Başkan'dan deprem bölgesinde “glütensiz gıda” hassasiyeti

Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş ve diğer şehirlerde kullanılmak üzere çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşların da gıdadan faydalanması için glütensiz gıda maddesi gönderdi.

Deprem bölgelerinde, her alanda ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşları da göz önünde bulundurarak depremzedelere glütensiz gıda yardımında bulundu.

Toplam 14 bin simit, ekmek, kurabiye ve gevrek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile harekete geçen Büyükşehir kuruluşları, bu kez de çölyaklı depremzede vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak üzere bölgeye başta glütensiz 7 bin ekmek, 3 bin simit, 3 bin kurabiye ve bin gevrek olmak üzere toplam 14 bin glütensiz gıda sevk etti.

Konu ile ilgili yaptığı konuşmasında Büyükkılıç, “Deprem bölgesindeki çölyak rahatsızlığı olan kardeşlerimize glütensiz ürünlerimizi sevk ediyoruz. Onların da gıdaya ihtiyacı var, glüten hassasiyetleri var. Onları da düşünmek bizim boynumuzun borcu. Çölyaklı depremzede kardeşlerimize de ulaştırılmak üzere ekmek, simit, kurabiye ve gevrek türü gıda ürünlerimizi sevk ettik, hayırlı olsun, afiyet olsun diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükşehirden günlük 15 bin depremzede ve görevliye sıcak yemek ve çorba hizmeti

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, deprem üssü Kahramanmaraş'taki deprem bölgesinde, düzenli olarak gıda yüklü 10 araç ve 5 mobil mutfak ile 20 kişilik aşçı ekibi ile hizmete devam ediyor. Söz konusu bölgede oluşturulan yemek stantlarında, depremzede vatandaşlar ile görevlilere günlük 15 bin sıcak yemek ve çorba dağıtımı sağlanıyor.