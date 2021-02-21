Doktor Başkandan filyasyon ve aşılamaya 24 yeni araç

Memduh Büyükkılıç, pandemi ile mücadelenin en önemli unsurlarından filyasyon ekipleri ile aşılama çalışmalarına şoförleriyle birlikte 24 yeni araç daha tahsis etti. Başkan Büyükkılıç'ın “Doktor” kimliğiyle salgının kontrol altına alınması amacıyla özel önem verdiği filyasyon ekiplerine bugüne kadar sağlanan desteğin maliyeti 4 milyon TL'ye ulaştı.

Daha önce filyasyon çalışmalarında sağlık ekiplerine 63 araç ve 84 personel ekip ile destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne filyasyon ile aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere 24 yeni araç ile 24 personel desteği yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadelede halkın sağlığı için gece gündüz demeden fedakârca çalışan filyasyon ekiplerine desteğini ara vermeksizin sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda filyasyon çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren kentteki sağlık camiasına 63 araç ve 84 personel ile güçlü bir destek verilerek, belediyenin tüm imkânları koronavirüs ile mücadelede seferber edilmişti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda filyasyon çalışmaları ile aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni 24 araç ve 24 personel desteği verildi.

Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Büyükşehir Belediyesi önünde İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere hazır edilen yeni araçları inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Her şeyden önce pandemi süreci nedeniyle kamu, kurum ve kuruluşları arasındaki dayanışmanın en güzel örnekleri Kayseri'de sergileniyor ve sağlıklı hızlı kararlar alıyoruz. Üzerimize düşen ne varsa hiçbir tereddüt göstermeden desteklerimizi esirgemiyoruz” dedi.

Bugüne kadar 63 araç, 84 personel ile filyasyon ekibine araç desteği sağladıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Bu süreçte de yine 24 sıfır aracı, şoförleri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'müze filyasyon odaklı hizmet etmek amacıyla teslim edeceğiz. Çalışkan, gayretli Büyükşehir Belediyemiz ekibine, bizimle uyum içerisinde çalışan sağlık müdürümüze ve onun ekibine, şehir hastanemizin kıymetli başhekimine, gururumuz olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemizin gerek üniversite rektörü, gerek dekanı ve oradaki aşı konusunda araştırma yapan ekibine ve bütün bu güzellikleri bizlere yaşatan, vesile olan destek veren Kayserili hemşerilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mazeretsiz şehre hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayserililerden bir doktor başkan olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami şekilde uyulmasını, tedbirin elden bırakılmamasını istedi.

4 MİLYON TL'LİK FİLYASYON DESTEĞİ

Pandemi sürecinde filyasyon çalışmalarında kullanılan araçlar ile aşılama çalışmaları için kullanılacak araçların Belediye'ye maliyeti 4 milyon TL olurken, yeni araçlar ve personel, 22 Şubat Pazartesi günü İl Sağlık Müdürlüğü emrinde çalışmaya başlayacak.