İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dolar bozduran müşteriye yanlışlıkla euro parası verdi

Kayseri’de bir döviz bürosunda çalışan görevli, dolar bozduran müşteriye euro parası verdi.

Kayseri'de bir döviz bürosunda çalışan görevli, dolar bozduran müşteriye euro parası verdi.


Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir döviz bürosuna giren vatandaş gelerek 5 bin 450 doları bozdurmak istedi. Doları alan görevli, müşteriye 5 bin 450 euro parası ödedi. Parayı alan müşteri döviz bürosundan ayrılırken görevli ise yanlışlıkla dolar yerine euro parası verdiğini fark etti.


Döviz bürosu görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin aradaki kur farkını iade etmesini bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.