Donmuş sazlık üzerinde kamış hasadı başladı

Sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buz tutan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde zorlu kamış hasadı başladı.

Erciyes'in kuzeyinde Kayseri merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan 300 civarında kuş türüne ve 400'e yakın bitki türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, yöre halkının da geçimini sağlamasında önemli rol oynuyor. Özellikle hasır, çatı ve izolasyon malzemesi olarak kullanılan kamışların hasadına havaların soğumasıyla birlikte başlandı.

Bölgede sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle Sultan Sazlığı Kuş Cenneti buz tutarken, geçimini kamış hasadı yaparak geçiren vatandaşlar büyük zorluk çekiyor. Özellikle kış mevsiminde hasadı yapılan kamışlar Almanya, Hollanda, Danimarka ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor.