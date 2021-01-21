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Dönüşünü hesaplayamayan gurbetçi ortalığı ayağa kaldırdı

Kayseri’de yurt dışından getirdiği ve vizesini yaptırmadığı için aracı çekilen şahıs, aracını çekicinin üzerinde görünce ortalığı ayağa kaldırdı.

Kayseri'de yurt dışından getirdiği ve vizesini yaptırmadığı için aracı çekilen şahıs, aracını çekicinin üzerinde görünce ortalığı ayağa kaldırdı.


Edinilen bilgiye göre, yurtdışından aldığı araçla Kayseri'ye gelen kişinin aracının vizesi geçti. Cumhuriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, yaptıkları kontrolde aracın vizesinin geçtiğini belirleyerek aracı çekiciye yükledi. Bu sırada aracının yanına gelen şahıs, polis ekipleri ile tartışarak aracını çekiciden indirmek istedi. Bir süre polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlarla tartışan şahıs, aracını çektirmekten kurtulamadı.


Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından vizesi olmayan araç, çekici ile otoparka götürüldü.

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