İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dorothee Poulain Yamula'da stres attı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Fransız futbolcusu Benoit Poulain’in eşi Dorothee Poulain Yamula’da dans ederek stres attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fransız futbolcusu Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain Yamula'da dans ederek stres attı.


Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "CRAZY THURSDAY DANCE" (Çılgın Perşembe Dansı) When I feel good in a place I just want to dance! So be ready for crazy thrursday dance again (Bir yerde iyi hissettiğimde sadece dans etmek istiyorum! Bu yüzden yine çılgın Perşembe dansına hazırım) videosu paylaştı.


Benoit Poulain'in eşi Dorothee Poulain'in paylaştığı video ve fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.