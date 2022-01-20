‘Dorukta Bir Gençlik' projesinde kayak sertifikaları verildi

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile denetimli serbestlik alan hükümlü gençler için düzenlenen ‘Dorukta Bir Gençlik' projesi kapsamında kayak eğitimi gören hükümlü gençlere kayak sertifikaları verildi.

Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Erciyes Kamp Merkezi'nde düzenlenen sertifika ve madalya törenine Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri ve kayak kursunu tamamlayan gençler katıldı. Gençleri spor ve eğitim faaliyetleri ile topluma yeniden kazandırdıklarını söyleyen Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, “Dorukta Bir Gençlik' programı kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda 20-21 Aralık tarihlerinde 12 suça sürüklenen gencimize kayak kursu verildi. Çocuklarımızın sertifikalarını ve madalyalarını bugün takdim etmek için bir araya geldik. Bu vesileyle de Koruma Kurulumuzu da burada toplantıya davet ettik. Malumunuz Denetimli Serbestlik Tedbiri, hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için belgelenmiş olan eğitim ve iyileştirme programlarına katılmalarını sağlamak için gerekli olan maddi ve manevi destekleri sağlamak için gerekli görülen zaman dilimlerinde toplantı yapar, her 3 ayda bir mutlaka bir araya gelir. Bu kurulda bulunan üyeler, süreç içerisinde yükümlülerin ihtiyaç hissettikleri maddi ve manevi tüm destekleri sağlamak için geldikleri kurum nezdinde girişimlerde bulunup, iyileştirme programının daha sağlıklı yürümesine vesile oluyorlar. Bugün de gençlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gençleri biz geleceğe hazırlamak zorundayız. Bu gençler bir şekilde suça bulaşmış insanlar ve biz onlara suçlu, şüpheli, sanık gözü ile bakmıyoruz. Zaten mevzuattaki karşılığı da suça sürüklenen çocuk ve en doğru deyim bu. Çocuklarımızı tekrar topluma kazandırmak için iyileştirme eğitim programına tabi tutuyoruz. Erciyes bölgesinde de bu sene hem kayak öğrensinler, bir disiplin elde etsinler istedik. İnsanları yeniden topluma kazandırmada sportif ve eğitim faaliyetlerinin yeri gerçekten inkar edilemeyecek boyuttadır” dedi.

Törende 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen kayak kursunu tamamlayan gençlere protokol üyeleri tarafından madalya ve sertifikaları takdim edildi.