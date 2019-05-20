İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Down Sendromlu Ramazan Bilek Güreşi'nde Develi Şampiyonu Oldu

Develi’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 100.

Develi'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 100. münasebetiyle şölen havasında geçti.


Kutlamalar kapsamında Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve Down Sendromlu Ramazan Gül'ünde katıldığı bilek güreşi yarışması düzenlendi. Bütün rakiplerini tek tek yenen Ramazan Gül Develi'nin en güçlüsü seçilerek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve İlçe Spor Müdürü Adem Demir verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.