Down Sendromlu Ramazan Bilek Güreşi'nde Develi Şampiyonu Oldu

Develi'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 100. münasebetiyle şölen havasında geçti.

Kutlamalar kapsamında Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve Down Sendromlu Ramazan Gül'ünde katıldığı bilek güreşi yarışması düzenlendi. Bütün rakiplerini tek tek yenen Ramazan Gül Develi'nin en güçlüsü seçilerek şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve İlçe Spor Müdürü Adem Demir verdi.