Dr. Bülent Tucer: "Beyin sağlığımız açısından tüm vücut sağlığımız önemli"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde Dr. Bülent Tucer; 'Beyin Farkındalık Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Beyin Farkındalığı Haftası' Beynin fonksiyonları, beyin sağlığı, beyin araştırmalarının yararları ve bu araştırmalarda sağlanan ilerlemeler hakkında toplumda farkındalık oluşturmayı ve mevcut farkındalığı daha da arttırmayı amaçlar. Beynimiz bizi biz yapan organımızdır. Daha sağlıklı, daha bilinçli birey ve toplum olabilmenin koşulu beynimizi tanımak, korumak ve gelişmesini sağlamaktır. Beyin sağlığımız için tüm beden sağlığımız önemlidir. Beyin-beden sağlığımızın dengesi için beslenme düzenine, hijyenik kurallara uymalı ve spor yapmayı da ihmal etmemeliyiz" dedi.

Dr. Tucer; beynin bilinç üreten organımız olduğunu, çevrenin, kendimizin, dış dünyanın algılanmasının beyin sayesinde olduğunu belirterek; "Bu farkındalığı, bilinci, aklı, zekayı hepsini üreten organımız beyindir. Dolayısıyla Beyin Farkındalık Haftası'nda beynimizin vücudumuzun en önemli organı olduğunu vurgulamakla birlikte diğer organlarımızın sağlıklı çalışması ile ancak yüksek performansta çalışabileceğini de bilmek ve bu farkındalığın beyin-beden sağlığını koruyup geliştirmeye dikkat çekmek istiyoruz. Beynimizin yapısal veya fonksiyonel bozuklukları; bilinç düzeyimizde, algı kapasitemizde veya sonuç çıkartabilme, karar verebilme, problem çözme yeteneklerimizde farklılaşmalar olacaktır. Beyin-beden sağlığımız için dolaşım sistemimiz düzgün çalışması, tansiyonumuzun, beynimize giden kan miktarının normal olması, kanımızdaki oksijen oranının normal olması gerekir. Kalbimiz, akciğerimiz, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarımızın normal olması ile beynimiz tam performans ile çalışabilir. Bilincimizde bozukluklar değişik sebeplerden olmaktadır. Son yüzyılda, insan ömrü geçtiğimiz yüzyıllara göre oldukça uzamıştır. Uzayan yaş ile beraber kalp-damar hastalıkları, diyabet, solunum yolu gibi sistemik hastalıklarla daha sık karşılaşmaktayız. Bu hastalıklarla ilişkili olarak beynimizin fonksiyonel kapasitesinde de azalma olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Beynin enfeksiyon geçirebilen bir organ olduğunu da vurgulayan Dr. Tucer; "Değişik bakteriler, mantarlar, parazitler, değişik mikroorganizmalar ve bunların içerisinde virüsler de dahil olmak üzere bunlar, beyin ile etkileşime geçebilir. Çeşitli mikropların beyine ve beynin zarına yerleşmesi sonucunda beyin iltihabı olabilir. Beyni tutan virüsler beynimizi etkilediği zaman, tabi ki kongnitif fonksiyon dediğimiz bilinçsel fonksiyonlarımızda, motor ve duyusal fonksiyonlarımızda bozulmaya neden olabilir bu da günlük hayatımızda sorunlara yol açabilir. Hijyenik kurallara uymak, her zaman için hayatın her döneminde virüs salgını olsa da olmasa da uymamız gereken temel kurallardan birisidir. Hijyen, beyin ve beden sağlığımız için hayat boyu, nesiller boyu önemli ve zorunludur" diye konuştu.