Gör. Dr. Burak Güneş, "Türkiye, uluslararası egemenlik hakkını kullanacak" dedi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Aşık Paşa Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Arş. Gör. Dr. Burak Güneş ve öğretim görevlileri katıldı. Tolantıda konuşan Gör. Dr. Burak Güneş, "Uluslararası hukukun temel aktörü olarak devletlerin, üç temel ülkesi var. Uluslararası hukukun her bir ülke üzerinde devletlere bazı egemen haklar tanır. Doğu Akdeniz'deki temel sorunun deniz yetki alanlarının belirlenmesidir. Askeri gücün yanı sıra Türkiye'nin, diplomasi ve uluslararası hukuk açısından ciddi bir çabanın içine girerek kamu diplomasisi faaliyetleri ile uluslararası her platformda haklılığını dile getirmesi, lobi faaliyetleri yürütmesi ve kamuoyu oluşturması gerekmektedir. Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan tüm devletlerin ortaklaştığı ikili ya da çok taraflı Münhasır Ekonomik Bölge antlaşmaları yapılmalı, geniş ve meşru bir zemin oluşturulmalı ve koordinatları BM Genel Sekreterliği'ne iletilmelidir” ifadelerini kullandı.