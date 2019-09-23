Dr. Dilden “Kişilerin en yakın sağlık danışmalarının Aile Hekimi olduğu unutulmamalı”

Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılında hayata geçirilen Aile Hekimliği sistemi Kayseri'de, 97 Aile Sağlığı Merkezi ve 448 Aile Hekimi ile yürütülmekte. Bu Aile Hekiminde biri olan ve Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan Uzm. Dr. Deniz Torbalı Dilden, Aile Sağlığı Merkezilerinde sunulan hizmetler hakkında bilgi vererek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Açıklamalarında Aile Hekimlerinin kişilerin en yakın sağlık danışmaları olduğuna değinen Dr. Dilden; “Nüfusumuza kayıtlı vatandaşlarımızın hasta olmasalar bile yılda 1 kez bize gelerek muayene olmaları, hem bizim onları, hem de onların bizi tanıması açısından önemli. Kişilerin en yakın sağlık danışmalarının Aile Hekimi olduğu unutulmamalı.

Hastaneler tedavi edici merkezlerdir. Aile Sağlığı Merkezlerinde ise hem koruyucu hem de 1. basamak teşhis ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır. En ufak şikâyette hastanelere ve acil servislere müracaat eden vatandaşlarımız buralarda ciddi yoğunluklar oluşmasına neden olmakta. Oysa bu sağlık şikâyetlerinin büyük bir kısmı, Aile Sağlığı Merkezlerinde teşhis edilebilmektedir. Birçok vatandaşımızda tıbbi tetkikler, kan ve idrar tahlilleri için hastanelere gidiyorlar, oysa bu hizmetlerin de tamamı Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak sunulmakta.

Ayrıca merkezlerimizde; yaşa özel muayene, gebe ve lohusa rutin muayene ve takibi, bebek ve çocuk rutin muayene ve takibi, aşılama ve bağışıklama hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik tarama ve takipler, obezite takibi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama, takip ve tedavisi, üreme sağlığı hizmetlerinin yanı sıra her türlü sağlık sorunu için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmektedir” dedi.

Aile Hekimini öğrenme ve değiştirme yolları hakkında da bilgi veren Dr. Dilden “Vatandaşlarımız Aile Hekimlerini, E-Devlet ve E-Nabız uygulamaları üzerinden öğrenebilirken, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine giderek de öğrenebilirler.

Aile Hekimini değiştirmek için ise hizmet almak istedikleri Aile Hekimine, Aile Hekiminin bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğüne, Toplum Sağlığı Merkezine veya bulunduğunuz ildeki İl Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvurabilirler. Elektronik ortamda ise yine E-Devlet veya E-Nabız uygulamalarını kullanarak aile hekimlerini değiştirebilirler.

Yaz tatili, seyahat vb. nedenler ile başka bir şehre kısa süreliğine giden vatandaşlarımızda ihtiyaç duydukları takdirde ‘Misafir Hasta' uygulaması kapsamında herhangi bir aile hekiminden sağlık hizmeti alabilirler” ifadelerini kullandı.