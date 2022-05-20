Dr. Mustafa Palancıoğlu Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu Kayseri'de başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) işbirliği ile düzenlenen Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu, 30 kursiyerin katılımı ile Kayseri'de başladı. Kurs Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ismi ile düzenlendi.

TFF ve TÜFAD işbirliği ile düzenlenen Dr. Mustafa Palancıoğlu Grassroots-C Futbol Antrenör Kursu'na TFF'nin dijital başvuru sisteminden başvuru yapan ve puanı yeterli olan çeşitli illerden 30 kursiyer katılıyor. TÜFAD Kayseri Şubesi Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kurs 10 gün sürecek. Kursta TFF Eğitim Dairesinden Antrenörler Osman Öngen ve Adem Tandoğan kursiyerlere 10 gün boyunca teorik ve saha içi uygulamalı dersler verecek. Kurs boyunca katılımcılara, futbolun prensipleri, oyun kuralları, rehberlik, beceri, savunma çalışması, hücum çalışması, dar alan oyunları, alan oluşturma, dönüşler, kanat hücumları, pas ve destek gibi birçok konuda detaylı bilgeler verilecek.

TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, başvuruları online olarak TFF'ye yapılan kursa puanı tutan 30 kursiyerin çağrıldığını söyledi. Yozgat; “TÜFAD olarak bizlerde kursun sorunsuz bir şekilde yapılması için her türlü çalışmayı yaptık. Kursun tamamı kendi eğitim tesislerimizde yapılacak. Teorik dersler sınıflarımızda, pratik çalışmalar ise tesisimizde bulan çim sahada yapılacak.Bize her konuda önemli destekler veren Melikgazi Belediye Başkanı Sayın Dr. Mustafa Palancıoğlu'na bu vesile ile çok teşekkür ediyorum” dedi.