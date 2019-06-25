Dr. Sema Karaoğlu, "Anıtkabir'de 3. İmza Platformu-Kayseri Tuzla'da ilgiyle karşılandı"

Sema Karaoğlu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi kurmuş olduğu “Anıtkabir'de 3. İmza Platformu-KAYSERİ” olarak görevli olarak gittikleri İstanbul Tuzla'da, ilgi ile karşılandıklarını söyledi.

CHP'den Melikgazi Belediye Başkan adaylığı yapan Dr. Sema Karaoğlu, 23 Haziran seçimleri öncesi, Anıtkabir'de 3. İmza Platformu-KAYSERİ adlı bir ağ kurdu. Bu ağ etrafından toplanan kişilerden 27 kişi ile birlikte 22 Haziran Günü İstanbul'a gittiklerini söyledi.

Dr. Sema Karaoğlu, “Sayın İmamoğlu'nun tekrar seçileceğini biliyorduk çünkü kimse bir şey çalmamıştı. Bu demek oluyordu ki İmamoğlu 3.kez Anıtkabir'de imza atacaktı. Buradan yola çıkarak bu isimde bir platform kurduk. Kurmuş olduğumuz bu platformda birleşen yüzlerce dostumuzdan 27 si ile beraber birlikte 22 Haziran günü İstanbul'a Tuzla'da müşahitlik yapmak üzere yola çıktık" dedi.

Dr. Karaoğlu, " Orada CHP Tuzla İlçe Örgütünün belirlemiş olduğu iki okulda müşahitlik görevini yerine getirdik. Oy verme işleminin başlamasıyla birlikte İstanbul seçmeni ‘Kayseri'liler bile buradaysa Ekrem bey kesin kazanmıştır' diyerek oyların açıklanma saatini büyük bir moralle takip edeceklerini belirttiler. Bizler orada coşku ve sevinçle karşılandık. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sayımları pür dikkat takip ettik. İktidarın kalesi olan bizim müşahitlik yaptığımız okullarda bile sonuçlar Ekrem bey adına çok umut verici idi. Sonra kutlamanın yapılacağını alana geldik. Artık Ekrem Bey 800 bini aşkın farkla İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Hepimizin gözlerinde sevinç gözyaşları vardı. Kazanan Ekrem bey, kazanan CHP değildir. Kazanan milletin iradesidir. , kazanan demokrasidir" diye konuştu.