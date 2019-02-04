Dua alan projenin yenisi yapılıyor

Daha önce Beyazşehir Mahallesi'nde yapılan ve dua alan proje bu kez de Mimarsinan Parkı içerisine yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in en çok önem verdiği projelerden birisi olan Engelsiz Çocuk Evi'nin ikincisi için ihale yapıldı. Beyazşehir Mahallesi'nde hizmet vermekte olan Engelsiz Çocuk Evi, büyük ilgi görmüş ve engelli çocuğu olan ailelerden dua almıştı. Başkan Mustafa Çelik, bu ilgi üzerine üç ayrı yerde daha Engelsiz Çocuk Evi yapılacağını açıklamıştı.

Bu doğrultuda Mimarsinan Parkı içinde Engelsiz Çocuk Evi Yapımı için ihale gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 692 bin TL olan ihaleye 12 firma katıldı.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Hakan Karaköse: 504 bin TL

Oran İnşaat: 577 bin TL

Fakıoğlu Yapı: 578 bin TL

Enlem Yapı: 599 bin TL

BKS Yapı: 614 bin TL

Naciye Sağlam: 625 bin TL

Serdar Karaman: 648 bin TL

Mustafa Özsobacı: 666 bin TL

Gravis Yapı: 715 bin TL

Alper Demicioğlu: 777 bin TL

Tarık Önder: 848 bin TL

Aydın İnşaat: 989 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.