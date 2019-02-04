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Dua alan projenin yenisi yapılıyor

Büyükşehir Belediyesinin gönüllere dokunan hizmetlerinden birisi olan engelsiz çocuk evlerinin sayısı artıyor.

Daha önce Beyazşehir Mahallesi'nde yapılan ve dua alan proje bu kez de Mimarsinan Parkı içerisine yapılacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in en çok önem verdiği projelerden birisi olan Engelsiz Çocuk Evi'nin ikincisi için ihale yapıldı. Beyazşehir Mahallesi'nde hizmet vermekte olan Engelsiz Çocuk Evi, büyük ilgi görmüş ve engelli çocuğu olan ailelerden dua almıştı. Başkan Mustafa Çelik, bu ilgi üzerine üç ayrı yerde daha Engelsiz Çocuk Evi yapılacağını açıklamıştı.


Bu doğrultuda Mimarsinan Parkı içinde Engelsiz Çocuk Evi Yapımı için ihale gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 692 bin TL olan ihaleye 12 firma katıldı.


İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


Hakan Karaköse: 504 bin TL


Oran İnşaat: 577 bin TL


Fakıoğlu Yapı: 578 bin TL


Enlem Yapı: 599 bin TL


BKS Yapı: 614 bin TL


Naciye Sağlam: 625 bin TL


Serdar Karaman: 648 bin TL


Mustafa Özsobacı: 666 bin TL


Gravis Yapı: 715 bin TL


Alper Demicioğlu: 777 bin TL


Tarık Önder: 848 bin TL


Aydın İnşaat: 989 bin TL


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

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