Düğünlerin başlaması altın satışlarını hareketlendirdi

Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün sezonunun başlamasıyla, altın satışlarında hareketlilik yaşandı.

2019 yılının ilk çeyreğinde sık sık fiyatlarında dalgalanma yaşanan altında satışlar, bayram sonrası düğün sezonunun başlamasıyla arttı. Özellikle gurbetçilerin de gelmesiyle artışlar ziynet altın üzerine oldu. Vatandaşlar uzun vadede yatırım amaçlı olarak fiyatlarına göre 4 farklı kategori oluşturan ziynet altınları tercih ediyor. Altının dövizle aynı statüde olmadığını ve daha güvenilir olduğunu belirten kuyumcular ise satışlardan oldukça memnun.

Vatandaşların genelde yatırım amaçlı olarak ziynet altın aldıklarını ve bunun en güvenilir yatırım şekli olduğunun altını çizen 12 yıllık kuyumcu Ali Akyüz, “Altının yükselmesi piyasadaki alım gücünü azalttı. Vatandaşlarımız eskisi gibi rahatça alamıyorlar altını zorlanıyorlar. Ben bile şu an küçük altını 400 TL'ye alıyorum 408 TL'den vatandaşa satıyorum. Sezonun açılmasıyla işlerimiz hareketlendi. Şu an piyasamız daha canlı. Ramazan sonrası gerek gurbetçi vatandaşlarımız gerek yerli vatandaşlarımız altına yoğun talep gösterdi ve bu da bizi çok mutlu etti. Genelde Kayserimizde, yatırım amaçlı ziynet altın tercih ediliyor ve çoğunluk olarak bu altınları satmaktayız. Bu altınlar da küçük altın, ellilik altın, yüzlük altın ve iki yüz ellilik altınlardır. Bunlar yatırım amaçlı, vatandaşlarımızın güvenip alabileceği zor gün dostu olarak kullanabileceği ziynetlerimizdir. Şunu söyleyebiliriz, altın uzun vadede en karlı yatırım. Düşündüğümüz zaman 2005 yılında 100 euroya 7 tane küçük altın veriyorduk. Günümüzde bu paraya 1 tane küçük altın veriyoruz. Yani altın, dolar ve euro gibi birimlerin hiç biriyle kıyaslanmaz ve uzun vadede en güvenli yatırım diyebiliriz. Biz de vatandaşımızın bu bilinçle altına yaptığı yatırımdan dolayı satışlarımızdan memnunuz” ifadelerinde bulundu.