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Dünya Atletizm Günü kutlandı

Kayseri’de Dünya Atletizm Günü’nde çocuk etkinlikleri yapıldı.

Kayseri'de Dünya Atletizm Günü'nde çocuk etkinlikleri yapıldı. İl Müdürlüğü Atletizm Pisti'nde yapılan etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.


Yapılan Etkinlikte ‘Atla-At-Koş' ve ‘Koşabiliyorken Koş' pankartlarıyla minik çocuklara atletizm tanıtıldı. Uluslararası etkinlik olan Dünya Atletizm Günü (World Athletics Kıds Day) kutlamaları Türkiye'de tüm illerde gerçekleşti. Atletizm spor dalının bilinilirliğinin arttırılması, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirmesi, bilgisayar başında ve durağan geçen yaşam döngülerine fiziksel hareketlilik getirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler sonunda etkinliğe katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

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