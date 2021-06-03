Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Etkinliği kapsamında yaklaşık 500 kişi bisiklet sürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocacsinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar ile birlikte vatandaşlar Kadir Has Stadı otoparkından başlayarak pedal çevirdi. 6 kilometrelik yol sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisiklet yollarının da bulunacağını aktararak herkesi bisiklet sürmeye davet etti. Başkan Büyükkılıç; "Kayseri'nin jeolojik yapısının bisiklete çok uygun olması ve bizim de yaptığımız çalışmalar ile bisiklet yollarının artırılması konusunda gayretlerimiz ile örnek teşkil etmeliyiz. Hem ekonomik, hem sağlıklı hem de bireysel spor olduğu için de pandemiye uygun. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki bisiklet yollarımızla inşallah hepiniz gurur duyacaksınız. O günleri de iple çektiğimizi söylüyor, herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise; "Bisiklet sporunun yayılmasını ümit ediyoruz. Millet Bahçesi'nde özel yerler ayırılıyor. Bundan sonra mazeret yok, isteyen istediği sporu yapacak" şeklinde konuştu.