Dünya Büyükşehir TV ile Kayseri'yi canlı izliyor

Memduh Büyükkılıç, akıllı şehircilikte öncü belediyeler arasında yer aldıklarını belirterek, ‘Akıllı Şehir Kayseri' uygulamasının bir örneği olan Büyükşehir TV internet sitesinde onlarca kamera ile canlı yapıldığını ve 360 derece panoramik kameralarla Kayseri'nin ve Erciyes'in canlı izlenebildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, trafikten sağlığa, kent güvenliğinden estetiğine kadar birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilikle alakalı projelerinden birisi olan turistik kameralar, Türkiye ve dünyada büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, “tv.kayseri.bel.tr” internet sitesinde Kayseri Büyükşehir TV adı altında Kayseri'de 20, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise 12 turistik kamera olmak üzere 360 derece panoramik görüntü ile şehri canlı izleme imkânı buluyor.

Yüzbinlerce izlenmeyi bulan canlı yayınlarda Türkiye'nin en büyük meydanlarından Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Kayseri Kalesi, Erciyes, Sivas Caddesi, Anadolu Harikalar Diyarı, Hunat, Talas gibi Kayseri'nin tarihi, kültürel güzellikleri izleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç teknolojinin bütün imkânlarını kullanan bir belediye olduklarını vurgulayarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak günümüz teknolojisini en iyi şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Teknolojik altyapımızın gücünü her geçen gün akıllı şehircilik felsefesi kapsamında güçlendiriyoruz. Yeni projelere, pilot uygulamalara imza atıyoruz. Turistik kameralar ile Türkiye ve dünyadan tüm vatandaşlarımız şehrimizi canlı izleme imkânından yararlanıyor” diye konuştu.