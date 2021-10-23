Dünya gündemini İngilizce konuştular

Tekden Koleji öğrencileri; dünya gündemini İngilizce olarak konuştu. Okul konferans salonundaki programa katılan öğrenciler, sadece İngilizce konuşarak gündem maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden de programda bir konuşma yaptı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Kemal Tekden; "Munex Birleşmiş Milletlerin simülasyonu şeklinde gençlerimizin İngilizceyi kullanarak, dünya çapındaki problemleri gündeme getirmesi ile alakalı bir büyük program. Birçok ülkede yapılıyor ve bizde de geleneksel olarak Tekden Liseleri bunu devam ettiriyor. Burada gençler dünya çapındaki problemleri tartışıyorlar. Bu seneki programda pandemiyi en başta tartışıyoruz. İklim değişiklikleri, dünya çapında meydana gelen felaketler göç, temiz su bulamama ve buna benzer kara para aklama hadiselerini, yangın gibi felaketleri tartışıyoruz. Bu tabi ki gençlerimizin hem dünya çapında düşünmelerini hem de İngilizceyi çok daha güzel konuşmalarını sağlayan bir çalışma oluyor. Ben de bu nedenle organizatör arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten çok mükemmel bir program organize etmişler. Bu senede umarım güzel geçer. Uygulama devam edecek ve bu uygulamayı da çocuklarımız organize ediyor. Bu da çok ayrı bir özellik" ifadelerini kullandı.

Programa öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.