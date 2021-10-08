Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu

Melikgazi Belediyespor Kulübü büyük bir başarı elde ederek, Dünya Şampiyonası'na 2 sporcu birden yollayacak. 19-24 Kasım tarihlerinde İran'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Melikgazi Kulübü sporcuları Türkan Teke ve Yasin Çimen mücadele edecek.

Spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İstanbul'da yapılan Deafolimpik İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda bir yıl gibi kısa bir zamanda yetiştirdiğimiz sporcumuz Yasin Çimen Olimpiyat ve Dünya Şampiyonunu finalde yenerek altın madalya kazandı. Zeliha Varol kızımızda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarıların ardından poomse dalında Türkan Teke kızımızla beraber Yasin Çimen Türk Milli Takımımızı temsilen 19-24 Kasım tarihlerinde İran'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. Başarılar asla tesadüf değildir. Özellikle kalıcı başarılar. Özel bireylerle hayatın her alanında yaptığımız çalışmalar sayesinde onların gelişimlerine ve sosyal hayata daha çabuk katılmalarına olanak tanıyoruz. Onlar mutlu olunca bizde oluyoruz. Özel sporcularımız ile özel olarak ilgileniyoruz ve karşılığını alıyoruz. Spor varsa engel yoktur. Antrenörler Yavuz Sayan ve Arzu Sayan hocalarımıza sporcularımıza verdiği emek ve destekten dolayı teşekkür ederim. Sporcularımızı tebrik ediyorum, Kayseri'mize ve Melikgazi'mize unutulmaz büyük bir gurur yaşattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.