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Dünya üçüncüsü oldu, Mehmetçiğe selam yolladı

Çin’in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu dünya Şampiyonası’nda 3.

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu dünya Şampiyonası'nda 3. olan Hayriye Türksoy, madalyasını aldıktan sonra Mehmetçiğe selam yolladı.


Kayserili başarılı sporcu Hayriye Türksoy, Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu Şamiyonası'na katıldı. Şampiyonada Dünya 3.'sü olan Hayriye Türksoy, "Beni ilmek ilmek dokuyan, yanımda olamasa bile yokluğunu asla hissettirmeyen kamp ve maç boyunca arka planda benimle savaşan hocam Esat Kaya'ya sonsuz teşekkür ederim. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluk fakat bazen nasipten öte yol yok. İlk değil sonda olmayacak. Yine ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız" mesajını paylaştı.


Hayriye Türksoy, ödül töreninden sonra Asker selamı vererek Mehmetçiğe selam yolladı.

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