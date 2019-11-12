Dünya üçüncüsü sporcudan Rektör Çalış'a ziyaret

Çin'in Şanghay şehrinde 19-23 Ekim 2019 tarihleri arasından düzenlenen 15. Wushu Sanda Dünya Şampiyonası'nda 48 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi, milli sporcu Hayriye Türksoy, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette milli sporcu Hayriye Türksoy, derece aldığı şampiyona hakkında Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a bilgiler verdi.

Hayriye Türksoy, 23 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Wako Dünya Büyükler Kick-Boks Şampiyonasında birinci olmayı hedeflediğini söyledi.

Milli sporcu Türksoy, “4 yıldır Erciyes Üniversitesindeyim. Erciyes Üniversitesi adına 4'ü kick-boks, 4'ü wushu olmak üzere 8 turnuvaya katıldım. Katıldığım 8 Türkiye şampiyonasının tamamını şampiyonlukla bitirdim. 19-23 Ekim 2019 tarihlerinde katıldığım dünya şampiyonasında hedefim şampiyon olmaktı, ama 3'üncülükle bitirdim. Hedefim şampiyon olarak asker selamı vermekti. Aldığım her maçın ardından gururla asker selamımı verdim. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış'a ve Spor Bilimleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Nihat Ekinci'ye teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, milli sporcu Hayriye Türksoy'u başarısından dolayı tebrik etti ve kendisine üniversite olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, milli sporcuya hediye takdiminde bulundu.

Milli sporcu Hayriye Türksoy'un Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaretine Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Ekinci, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Nazmi Sarıtaş ve Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Koca ile Antrenör Esat Kaya da eşlik etti.