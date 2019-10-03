Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde yüzlerce kişi yürüdü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Belesiyesi, Yahyalı Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünün '3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü' nedeniyle düzenleediği etkinlikte yüzlerce kişi yürüyüş yaptı.

Talas İlçesinde bulunan Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koruyucu sağlık hizmetlerinde ilk önerilerinin hareketli bir hayat ve dengeli beslenme olduğunu ifade ederek; "3-4 Ekim Dünya yürüyüş Günü dolayısıyla bugün İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Kocasinan Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte burada yürüyüş etkinliği düzenliyoruz. Bu yürüyüşün farkındalığını artırmak için son aylarda hepinizin bildiği gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi. Spor aktivitelerinin vücudumuza kazandırmış olduğu hareketlilik ve bu hareketliliğin neden olduğu hastalıkların azaltılması, obezitenin engellenmesi, hipertansiyonun azaltılması ayrıca kas ve iskelet sistemindeki verimli işleyişin sağlanması açısından önemlidir. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre yüzde 72 oranında hareketsiz bir yaşam var. Bu yaşamı birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri adına oranlarımızı daha da aşağılara çekmemiz gerekiyor. Yani hareketli bir hayatı öne çıkartmamız gerekiyor. Bunun için hayatımızda yapacağımız bazı değişiklikler bizim için kurtarıcı olabilir. Günlük 45 dakika 1 saat hafif tempolu yürüyüş öneriyoruz. Yürüyüşü; kas ve iskelet sistemindeki saydığımız hastalıkları engelleyecek en iyi aktivite olarak geçtiğinden dolayı önemsiyoruz. İnşallah bu oranları Türkiye olarak yüzde 50'nin altına çekeriz, bir yaşam tarzı geliştirmiş oluruz. Çünkü bizim koruyucu sağlık hizmetlerinde ilk önerdiğimiz şey hareketli bir hayat ve dengeli beslenme. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe de etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; “Bugün Dünya Yürüyüş Günü. Sağlığımız açısından 10 bin adımı Sağlık Bakanlığı hedef olarak belirledi. Biz de bugün ilimizde, ilçemizde sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından biri olan yürüyüşü hep birlikte yapmak için bir araya geldik. Bütün Kayseri'ye seslenmek istiyorum; lütfen yürüyelim, sağlığımıza dikkat edelim, her gün 10 bin adım atalım" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci gençlerin yürüyüşe alıştırılması halkın da yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak; “Öğrencilerimizi sağlıklı bir geleceğe, bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil yetiştirmek için bir anlayış geliştirme çalışmasını hep beraber yapıyoruz. Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum, herkes milli eğitim için çalışıyor; biz de milli eğitim olarak Kayseri için çalışıyoruz. Kayserimizin doğal yürüyüş yolları açısından büyük bir zenginliği var. Gençlerimizi alıştırmamız lazım ama alışamayan halkımızı da yönlendirmemiz lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında protokol üyeleri ve katılımcılar yürüyüş yaptı.