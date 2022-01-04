Dünyaca ünlü sanatçı Inna, Erciyes'te kayak yaptı

Erciyes Winter Fest kapsamında Kayseri'ye gelen Romanyalı Sanatçı Inna, Erciyes'te kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Dünyaca tanınan Romanyalı Sanatçı Inna, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Erciyes Winter Fest için Kayseri Erciyes'e geldi. 4 gün boyunca Erciyes'teki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı, arkadaşları ile birlikte Erciyes'te pistlerin keyfini doyasıya çıkardı. Hayranlarına Erciyes'teki anlarını sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşan Inna, Erciyes'e hayranlığını dile getirdi.

Şarkılarıyla dünya müzik listelerinde üst üste zirveye yerleşen ve Romanya'da “Dansın Kraliçesi” olarak bilinen başarılı yıldız Inna, Türkiye'de yeni yılın ilk konserine de Kayseri'de imza attı.