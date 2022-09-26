"Dünyadaki gıda krizini fırsata çevirebiliriz"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; günümüzde dünya ve Avrupa'nın tarımsal bir kriz içerisinde olduğunu, Türkiye'nin bu krizi fırsata çevirebileceğini söyledi.

Dünya ve Avrupa'nın iklimlerden, savaşlardan ve afetlerden kaynaklanan tarımsal krizin içerisinde olduğunu, çiftçilere yapılacak desteklemelerle bu krizin Türkiye için fırsata dönüştürülebileceğini aktaran Başkan Akay; "Dünyada şeker ihtiyacı çok fazla. 175-180 milyon ton dünyanın şeker ihtiyacı var ve bu şeker kamışı ile şeker pancarından üretiliyor. Yüzde 80'e yakını şeker kamışından, yüzde 20'ye yakını ise şeker pancarından üretiliyor. Türkiye şeker pancarından şeker üreten ülkeler arasında. Tabi dünyadaki tarımsal üretim iklimden, savaştan, felaketlerden etkileniyor. Keza Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı şeker ve pancar üretiminde sorunlar yaşandığı için orada da üretimde kesiklikler var. Belki en fazla üzerinde durulması gereken husus Avrupa'daki durum. Avrupa bu sene son 75 yılın en kurak yazını yaşıyor. Kuraklıktan kaynaklanan bir verim düşüklüğü diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi şeker pancarında da var. Ayrıca fabrikaların çalışması doğalgazla olduğu için doğalgaz teminindeki sorundan dolayı fabrikaların çalışmama riskleri ortaya çıkmaya başladı. Onun dışında iklimden kaynaklı İngiltere'de verim düşüklüğü var. Almanya, Fransa, İngiltere Avrupa'da şeker üretiminde öne çıkan ülkeler. Bu sorunlar ortaya çıkınca Avrupa'da bir açık meydana gelmeye başladı ve bu sene önemli boyuta ulaşacağı kanaati var. Avrupa'nın 18 milyon ton şeker ihtiyacı var, geçen sene 16 milyon ton bu sene de 14 milyon ton seviyesinde olacağı düşünülüyor. 4 milyon ton da orada bir açık var. Bu ülkemizde de geçen sene yaşandı, kota doldurulamadı. Bundan kaynaklı sorunlar yaşandı, fiyatlar anormal boyutlara çıktı, teminde bir takım sorunlar ortaya çıktı. Bu sene en azından bunun yaşanmaması için gerek kooperatif şirketleri gerekse özel şirketler biraz gayret gösteriyor. Türk Şeker'in üretim miktarı çok önemli, çünkü Türkiye'deki şeker üretiminin yüzde 36'sı Türk Şeker'in elinde. Eğer üretim performansı normal kooperatif fabrikaları gibi olursa o zaman Türkiye'de şeker sorunu olmaz diye düşünüyoruz. Dünya ile Avrupa'yı anlatınca ortaya şöyle bir tablo çıktı; Avrupa'dan, dünyadan şeker temini çok kolay ve ucuz değil. Londra borsasında şuanda 615 dolar seviyesinde seyrediyor şeker, en az 200 dolar navlun ücreti binince 800 küsür dolarla geliyor. Böyle olmakla birlikte Avrupa piyasasında şekerin satışı 1000 dolar üzerinden yapılıyor şuanda. Bulsanız bile Türkiye'deki maliyetlerin altında bulmanız çok mümkün değil gibi görünüyor. Onun için bu dünya açısından bir kriz, ülkemiz de bundan bir şekilde etkileniyor. Bize düşen bu krizleri fırsata çevirmek. Bunun için de çiftçinin, tarımın desteklenmesine ihtiyaç var. Biz kooperatifler olarak bunu en azami şekilde yapıyoruz. İnşallah Tarım Bakanlığımız da üretim yapan çiftçilerimizin desteklenmesi konusunda politikalar geliştirirse inanıyorum ki kriz gibi görünen bu olay yakın bir zaman içerisinde fırsata dönüşecek" dedi.

"Türkiye su fakiri bir ülke"

Ülkedeki suyun kayba uğramadan kapalı sistemle tarlalara ulaştırılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Hüseyin Akay, "En önemli etkenlerden bir tanesi Türkiye'de su konusunda riskler var. Bunların biran önce giderilmesi gerekiyor. Barajlardaki suyun herhangi bir zayiata uğramadan kapalı sistemle tarlalara ulaştırılması lazım. Bu yatırımların da hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Devletimiz her türlü yolu, köprüyü, tüneli her şeyi Avrupa seviyesinde yaptı. Ama şimdi en acil yatırım konusu bence sulama sistemlerinin yapılması. Çünkü Türkiye su fakiri bir ülke. Suyumuzu en doğru bir şekilde ve kaybolmadan kullanmak mecburiyetindeyiz. Onun için bunun acil olarak yapılması ihtiyacı var. Eğer bu yapılırsa Türkiye bu tarımsal krizi fırsata çevirir. Çiftçi açısından üretimde sorun var, onun desteklenmeye, elinden tutulmaya, yönetilmeye ihtiyacı var. Bu yapılırsa Allah'ın izniyle biz bu sorunları kolay atlatırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.