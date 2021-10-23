Dünyam Hastanesi'nin tecrübesi Azerbaycan'da

Özel Dünyam Hastanesi, Azerbaycan'da düzenlenen Sağlık Turizmi Fuarı'na katıldı.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları Türkiye'ye getiren, başarılı ameliyatları ile İç Anadolu'nun en çok tercih edilen hastaneleri arasında yer alan Özel Dünyam Hastanesi, Azerbaycan'da düzenlenen Sağlık Turizmi Fuarı'na katılarak, katılımcılara tecrübelerini aktarıyor. Kurulan stantta hastane bünyesinde yapılan başarılı ameliyatlar tanıtılırken, katılımcılarda stantta yoğun ilgi gösteriyor.

Özel Dünyam Hastanesi Halkla İlişkiler ve Reklam Koordinatörü Feyza Yöndem, fuarda hem Türkiye'yi hem de Kayseri'yi temsil etmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Azerbaycan Sağlık Turizmi Fuarı'nda ülkemizi ve şehrimizi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Hem şehrimiz hem de kardeş ülke Azerbaycan'daki hekimlerimizle köprü olmak, buradaki ve ülkemizde öğrencilerin eğitimleri anlamında da destek olmak, eğitimlerinde Türkiye'deki imkanlardan faydalanmalarını sağlamak amacıyla Azerbaycan'dayız. Ayrıca, burada tedavi olma imkanı yakalayamayan hastalara şehrimizdeki Dünyam Hastanesi ve System Hastanesi hastaneler grubumuzda her türlü sağlık imkanını faydalandırmak konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hastanemizde yapılan başarılı operasyonları, obezite cerrahisi, plastik cerrahi, saç ekimi, tüp bebek, ağız ve diş sağlığı ile ortopedi anlamında yapılacak başarılı ameliyatları burada tanıtmaya çalışacağız. Burada olmaktan mutluyuz ve gururluyuz” diye konuştu.