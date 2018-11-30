Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine ERÜ'den 3 Akademisyen Girme Başarısı Gösterdi

Dünya'da akademik çevrelerce 'Bilim Oscarları' olarak nitelendirilen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2018 Listesi' yayınlandı. Türkiye'de 12 üniversiteden 14 akademisyenin yer aldığı listeye, Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 3 öğretim üyesi girme başarısı gösterdi.

Clarivate Analytics tarafından 'Web of Science' veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerde en yüksek atıf alan araştırmacıların yer aldığı 'En Çok Atıf Alan Araştırmacılar 2018' listesi yayınlandı. Dünya genelinden 6 bin 78 araştırmacının yer aldığı listede, ABD 2 bin 639, İngiltere 546 ve Çin 482 bilim adamı başı çekerken, ülkemizden ise bu listeye 12 üniversiteden 14 araştırmacı girebildi. Ülkemizden bu listeye giren bilim adamları sıralamasında Erciyes Üniversitesi 3 bilim adamı ile ilk sırada yer aldı. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Doç. Dr. Bahriye Akay, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, listeye girerek önemli başarı göstermiş oldu.

ERÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Prof. Dr. Mustafa Soylak, geçtiğimiz yıl da 'Bilime Yön Veren 100 Türk Bilim İnsanı' sıralamasında da yer almışlardı.