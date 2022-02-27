İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Dur' ihtarına uymayan araçtan 4 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Ankara uygulama noktasında polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan araç nokta görevlileri ve narkotik şube müdürlüğümüz ekiplerince durduruldu. Narkotik dedektör arama köpeği ile araçta yapılan aramada; piyasa değeri 750 bin TL olan 4 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Olay ile ilgili A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.