Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Kayseri'de jandarma ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç, bir benzin istasyonunda yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilhisar ilçesi girişinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan araç, kontrol noktasından kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerince kovalanan araç, bir benzin istasyonunda kıstırılarak yakalandı. Jandarma ve polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yetkililer, otomobilde bulunan iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığını ve haklarında işlem başlatıldığını bildirdi.