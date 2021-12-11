İhlas Haber Ajansı

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'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 31 göçmen çıktı

Kayseri’de uygulama noktasından kaçarak polisin ’dur’ ihtarına uymayan minibüste 10’u çocuk 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Kayseri'de uygulama noktasından kaçarak polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüste 10'u çocuk 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Çorum'a giden 10'u çocuk, 2'si kadın 31 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan C.A. yönetimindeki 63 ADG 730 plakalı minibüs, Malatya yol uygulamasında polisi görünce kaçtı. Uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ihbarı üzerine ihtara uymayan minibüsün yakalanması için çok sayıda polis ekibi harekete geçti. Ekipler kaçan minibüsü Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi üzerinde durdurdu. Yoğun güvenlik önlemi alan ekipler, şahısları indirerek minibüste arama yaptı. Minibüste bulunan 31 kişi de burada yapılan incelemenin ardından karakola götürüldü. Bu sırada şahısların arasında yer alan bir kişinin kolinin içerisindeki güvercinleri yanından ayırmaması dikkat çekti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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