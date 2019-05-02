'Dur' ihtarına uymayan ve polis aracını sıkıştıran şahıs yakalandı

Kayseri'de trafikte makas atan ve kendisini durdurmak isteyen polis aracını sıkıştırarak şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren S.E. polis ekiplerince takibe alındı. Kendisini durdurmak isteyen polis aracını sıkıştırarak kaçan S.E.'yi ekipler bir süre takip ederek durdurdu. Daha sonra S.E., polis memurlarını silahla tehdit ederek tekrar kaçmaya başladı. Şahsın yakalanması için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilirken, yapılan çalışmalarda S.E., 19 Mayıs mahallesi Göksel sokak üzerinde kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda S.E.'nin üzerinden Serkan Karataş isimli sahte kimlik ele geçirilirken, incelemelerde ise hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'hırsızlık' suçlarından yakalama emirleri ile arandığı tespit edildi. S.E., sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü.