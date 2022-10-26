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Durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Kayseri’de Güven Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri'de Güven Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde şüphe üzerine bir arac durduruldu. Araç içerisinde bulunan G.A.'nın yapılan üst aramasında 2 parça halinde uyuşturucu madde bulundu.


Bulunan materyallere el konulurken, G.A. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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