Durgun, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, TÜBİTAK'ın yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, “Çocuklarımızın başarısını ve gözlerindeki ışıltıyı görmüş olmak mutluluğun en büyüğüdür. Bütün çalışmalarımız ve çabalarımız bu güzel çocuklarımız için. Çocuklarımızın başarısını gördükçe mutluluğumuz katlanarak büyüyor ve daha da büyüyecek. Gördüklerimiz göreceklerimizin teminatı olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalar ve çocuklarımızın başarıları inşallah ilerde katlanarak gidecek ve ulusal düzeyde en üst katmanda yapılan yarışmalarda Kayseri hak ettiği yerde olacak. Bu çocuklarımızda emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Bu az bir şey değil. Bu başarının görünür hale gelmesi, buz dağının altında kalan büyük kitleyi de harekete geçirecektir” ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Koordinatörü Oğuz Demiryürek de, yarışmalar hakkında bilgiler vererek, başarının artarak devam edeceğini dile getirdi.

Durgun konuşmaların ardından başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.