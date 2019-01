Dursun Ataş: “Yerel seçimlerle beka sorununun ne alakası var”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt ve İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Osman Haymana, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir restoranda düzenlenen programda konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, “Genel merkezimizin il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırma tasarrufu söz konusu oldu. Bu işlerle uğraşmak durumunda kaldık. Teşkilatları yeniden yapılandırmak gerçekten zor bir süreçtir. Bundan dolayı basın mensuplarıyla çok fazla hemhal olamadık” dedi.

“Seçilirsek, ne makamımız olacak ne de makam aracımız”

İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Osman Haymana da, seçim sürecinin saygı ve hoşgörü içerisinde geçmesini temenni ettiğini söyleyerek, “Seçimler geçen, iyilikler kalır. Biz iyiyiz ve hep iyi olarak kalacağız. Henry Ford, ‘Hata değil, çare bulun' der. Biz çare olmak için geliyoruz. Talas'ımızın geleceği için, ilçemizin mevcut sorunlarını çözmek ve ilçemize yeni değerler katmak için çıktığımız bu yolda onurlu ve gururluyuz. Talas'ımızın altı ve üst yapısından turizmine, tarihi dokusundan yeşiline, hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu biliyoruz. Esnafından çiftçisine, memurundan emeklisine, ev hanımından öğrencisine, yediden yetmişe tüm halkımızın ihtiyaç ve taleplerini biliyor ve bunlara çare olmak için geliyoruz. Kapısı herkese açık, her mahalleye eşit ve adil hizmetin yapılacağı şeffaf bir yönetim anlayışı ile Talas'ımıza hizmet edebilmek için bu yol çıkmış bulunmaktayız. Yalnızca partililerimizi değil, Talas'ta yaşayan her bireyi kucaklayan bir anlayış içerisinde olacağız. Siyasi kaygılardan uzak, kişisel hırs ve menfaatlerin peşinde koşmayan, birleştirici, çözüm odaklı çalışma anlayışı ile bu göreve talibiz. Hedefimiz sosyal, kültürel, ekonomi ve turizm alanlarında örnek, doğası ile yaşanılabilir, getirdiği yeniliklerle öncü bir kent inşa ederek, güzel Talas'ı hak ettiği konuma getirmektir. Allah nasip edip halkımızın teveccühü ile seçilmemiz halinde farkımızı her alanda göstereceğiz. Bu noktadan hareketle ne makamımız olacak ne de makam aracımız. Halk olacağız, halkla olacağız, haktan yana olacağız” ifadelerini kullandı.

Ataş: “İttifak anlayışı doğru değil ama mecbur kalıyoruz”

Programda konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, “Referanduma gidilip, Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye getirildiğinde artık ittifakların ve koalisyonların yaşanmayacağı güçlü bir hükümet sistemi denilerek ortaya çıkıldı. Daha sonraki süreçte erken seçim kararı alındı ve erken seçim kararı alınmadan öncede ittifakların önü açıldı. Maalesef, ittifaklar ve koalisyonların olmayacağı denilen süreçte şuanda geldiğimiz nokta tamda koalisyonların olmadan yürümeyeceği bir sisteme döndü. Şimdide gideceğimiz yerel seçimde de görüyoruz ki ittifakla hareket ediliyor. Bir taraf bir tarafı ittifaka zorluyor ve yaşam hakkı vermiyor. Hiçbir parti kendi programını rahat bir şekilde uygulayacak, çıkıp vatandaştan oy isteyecek ve kendi adayları ile kendi partililerine gitme şansını kaybediyor. Bu çok doğru bir sistem değil ve yanlışa da gittiğinin hepimiz farkındayız ama bir noktada mecbur kalıyoruz. Bizde CHP ile bir seçim ittifakı yaptık. Bu süreç devam ediyor. Biz tamamen teslimiyetçi, ne olursa olsun ‘Siz ne verirseniz biz ona razıyız' mantığı ile gitmedik. Zaten bütün görüşlerimiz aynı olsaydı, tek parti olurduk. Bu sadece bir iş birliğidir. Bu süreçte onlarla beraber yol alıyoruz. Onların adayını biz, bizlerin adayını onlar destekliyor. Tamamen 2 parti olarak davranıyoruz. Tek partiymiş gibi biat etmedik, bunun herkes tarafından bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

“Yerel seçimlerle beka sorununun ne alakası var”

Yerel seçimin Türkiye'nin beka sorunu haline getirildiğini kaydeden Ataş, Türkiye'de beka sorununun olmadığını, saltanat sorununun olduğunun altını çizerek, “Aylardır hizmetler üzerine, bugüne kadar yapılan hatalar veya yapılamayan şeyler üzerine gidilmiyor. Maalesef, bu bir yerel seçim. Yerel seçimlerde muhtarlar seçilir, azalar seçilir, il genel meclis üyeleri seçilir ve meclis üyeleri seçilir. Öyle bir noktaya getirildi ki, Türkiye'nin beka sorunu deniliyor. Talas'ta Osman Haymana seçilirse beka sorunumu olacak. Böyle bir şey yok. Bir beka sorunu denildi, tutturuldu. Bu şekilde bazı şeyleri örterek bunun üzerinden yol alınmaya çalışılıyor. Eğer ki beka sorunu vardıysa, bu süreç Cumhur ittifakı tarafından yürütülürken öncelikle bir ittifak ortaya atıldı. İttifakın ortaya atıldığı günlerde ne hikmetse 6 yıldır hiç gündeme gelmeyen andımız meselesini Danıştay yeniden okunması için bir karar aldı ve yer yerinden oynadı. Bir beka sorunu aldı, gidiyor. Seçim bunun üzerine yürütülerek adayların kendi hizmetlerine, insanları nasıl kucaklayacakları unutularak Türkiye'ye böyle bir sürece çekiliyor. Bunun çok yanlış olduğuna inananlardan biriyim. Türkiye'de maalesef beka sorunu değil, saltanat sorunu var. Türkiye'de koltuk sorunu var. Türkiye'de koltukların bekası var. Saray'ın bekası var. Saray etrafında kümelenen yandaşların bekası var. Bu beka sorununu memleketin beka sorunuymuş gibi sunan da bir kesim var. Kayseri hiç kimseye mahkum değil. Kayseri 30 yıldır 15-20 kişinin dışında siyasetçi yetiştiremedi. O siyasetçileri ortaya biz çıkaracağız. Gelecek yıllara da bu siyasetçilerimiz damga vuracaktır” diye konuştu.

“İstiklal Marşı'nı bizimle aynı heyecan içerisinde okuyan herkese kapımız açık”

İYİ Parti'nin yeni bir parti olduğunu kaydeden Dursun Ataş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz yeni bir partiyiz. Bu yeni parti, öyle veya böyle 24 Haziran'da bana göre tarih yazdı. Bütün baskılara ve karartmalara rağmen yüzde 10 oy aldı ve kendisini başarısız sandı. Yeni bir parti olmasına rağmen yenilenmeye de devam ediyor. Türkiye genelinde 5 milyonda oy aldı. Biz bu kendi oylarımızla sadece kendi içimizden çıkardığımız insanlarla iktidara gelmemiz mümkün değil. Biz iktidar arzusu içerisinde olan, iktidara geleceğini iddia eden bir partiyiz. Böyle olunca AK Parti'den de, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de, Büyük Birlik Partisi'nden de, Saadet Partisi'nde de, bölücü olmayan, bu bayrağın altında yaşama arzusu olan, İstiklal Marşı'nı bizimle aynı heyecan içerisinde söyleyebilen bütün herkese bizim kapımız açıktır.”