Dursun: "Kızılırmak havzasında günümüzde olmayan türlerin varlığını görüyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri'de devam eden kazılarla ilgili bilgi verdi. 2022 yılında çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Dursun, 2023'te de farklı alanlarda kazı çalışmalarının planlandığını aktardı.

Kayseri'nin farklı bölgelerinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserler, şehrin tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Bu çerçevede 2022 yılını değerlendiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; kazı çalışmalarının yanı sıra kazılarda ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi ile ilgili de projelerin devam ettiğini belirtti. Şehrin en eski kazısı Kültepe - Kaniş - Karum'da Asur Ticaret Mahallesi'nin yapıldığını, Keykubadiye Sarayı kazısında ortaya çıkan eserlerin ise Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde sergilendiğini dile getiren Dursun; "Kazılar devam ediyor. Mevcutta şehrimizin en eski kazı; Kültepe - Kaniş - Karum kazısı. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu hocamızla beraber çalışmalar devam ediyor, 1948'den bu yana devam eden bir çalışma var orada. Hocamız bu yıl höyük kısmında kazılar yaptı. Aynı zamanda Karum dediğimiz ticaret noktası olan kısmında çalışmalar var. Bir de Kültepe'yi gezmeye giden ziyaretçilerin görebileceği Asur Ticaret Mahallesi yapılıyor. Valiliğimiz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde burası gerçekleştiriliyor. Bir diğer kazı ise Keykubadiye Sarayı kazısı, Prof. Dr. Ali Baş hocamız tarafından devam ettiriliyor. Keykubadiye Sarayı kazısı Anadolu Selçuklularının şehrimizdeki önemli yönetim merkezlerinden bir tanesi. Ama maalesef bazı savaşlar nedeniyle çok uzun süreli olamamış, kısa süreçte saray varlığını korumuş. Sonrasında yıkıldıktan sonra toprak altında kalmış. Orada Ali Baş hoca hocamız ile beraber yapılan çalışmalarda saraya ait temeller açığa çıkarıldığı gibi çeşitli taşıma kültür varlıkları da açığa çıkarılıyor. Bu yıl oradan çıkan eserler Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Keykubadiye Bölümü olarak orası düzenlendi. Keykubadiye örneklerini görmek isteyenler orayı gezdiklerinde kazıda açığa çıkan hepsi olmasa da eserlerin bir bölümünü orada görebilirler. Bu açıdan yapılan açılış önemli oldu. Çalışmalar devam ediyor ve her yıl devam edecek" dedi.

"Örenşehir'de önemli mozaikler ortaya çıkıyor"

İncesu ilçesindeki Örenşehir'de yapılan kazı çalışmalarında önemli mozaiklerin ortaya çıktığının altını çizen Dursun; "Devam eden bir başka kazı Örenşehir mozaikli yapı kalıntısındaki kazı. Müze müdürlüğümüz başkanlığında Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kazıyı devam ettiriyoruz. Kazıda gerçekten önemli mozaikler ortaya çıkıyor. Her yıl geometrik süslemeli olsun, gerek yazılı olsun oldukça üst düzey olduğunu düşündüğümüz mozaikler ortaya çıkıyor. Orada da çalışmalar devam ediyor, hala sınırlarda sona gelinmedi. sınırlarda sona gelindiğinde de üzerini kapatma ve ziyarete açma planlamalarını ileride düşünüyoruz. Çünkü kazının bitmesi gerekiyor planlama yapılabilmesi için" şeklinde konuştu.

"Kızılırmak havzasında günümüzde olmayan türlerin varlığını görüyoruz"

Prof. Dr. Okşan Başoğlu başkanlığında Kızılırmak havzasında yürütülen kazılarda ise günümüzde var olmayan türlerin ortaya çıkarıldığını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun; "Müze müdürlüğümüz başkanlığında Prof. Dr. Okşan Başoğlu hoca ile beraber Kızılırmak havzasında yapılan fosil kazıları var. Orada da yaklaşık 7,5 milyon yıl önce yaşamış çeşitli canlılara ait hatta günümüzde birçoğu var olmayan türlerin varlığını görüyoruz. Günümüzde var olan türlerin atalarını görüyoruz. Büyükşehir belediyesinin destekleriyle devam eden bir çalışma. Sonlandığında da Arkeoloji Müzesi büyükşehir belediyesi tarafından Paleontoloji Müzesi olarak düzenleniyor, orada da sergiye alındığında farklı bir değer katacak. Şehrimizde milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların burada en azından nasıl olduğunu kısmen de olsa burada göstermiş olacak. Bu açıdan da farklı, Türkiye'de de ender müzelerden birisi olacak" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ayrıca; planlama yaparak kış bittikten sonra yeni yerlerde de çalışmalara başlanacağını sözlerine ekledi.