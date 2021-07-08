Duru Aksoy, Türkiye ikincisi oldu

2020-2021 Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Türkiye Finali'nde 6 Kayseri'den 6 sporcu mücadele etti.

Minikler-Küçükler kategorilerinde yapılan Türkiye Şampiyonasına Kayserili sporcular Talas Gençlik Merkezi'nde katıldılar. Küçükler kategorisinde mücadele eden Duru Aksoy, göstermiş olduğu performansla Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Duru Aksoy'u göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.